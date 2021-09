Recouvrement de créances

La progressivité dans l’action, un facteur déterminant :

Nous vous proposons de mener la procédure de recouvrement, de la phase amiable, jusqu’à la phase judiciaire, par son réseau de correspondants et dans le respect absolu des activités monopolistiques.

Le recouvrement amiable, toujours prioritaire :

Le BCR est composé de juristes confirmés, spécialisés dans le recouvrement des créances civiles et commerciales. Ils demandent et suivent les diligences des Huissiers de justice, quand toute solution amiable a échoué.

Le recouvrement judiciaire comme dernier recours :

La phase de recouvrement amiable, quand elle échoue, ne doit pas être pour vous un retour à la case départ ! C’est pour cela que nous faisons un diagnostic précis des circonstances d’irrecouvrabilité, afin d’en apprécier les raisons.

Vous pouvez alors nous demander de faire appel à notre réseau de correspondants judiciaires (Avocats, Huissiers De Justice) qui, dans le cadre de leurs activités monopolistiques, appliqueront les règles que le BCR a définies dans l'intérêt de ses clients.





C’est donc un service complet que nous vous proposons avec la certitude d’une gestion optimale de vos impayés, puisque, faute de recouvrement, nous ne sommes pas rémunérés, y compris dans la phase judiciaire.

Réveil des créances abandonnées, une manne inespérée :

Là où d’autres ont échoué, nous nous proposons de réactiver vos créances non prescrites, passées en pertes et profits, ou abandonnées en raison de leur ancienneté (1 an et plus). Ce réveil est fondé sur le fait que la situation du débiteur a pu évoluer (Retour à meilleure fortune ; le parti sans laisser d’adresse est retrouvé), ce que notre service d'enquête saura apprécier.

La résolution amiable des conflits d’ordre financier, une alternative au procès :

Toujours sans vous demander le moindre paiement, lorsque le débiteur veut régler, mais pas à hauteur du montant réclamé, car il n’est pas entièrement satisfait de la prestation ; s’il est de bonne foi, vous préférerez revoir votre créance à la baisse plutôt que d’engager un procès coûteux et à l’issue incertaine. Notre rôle d’intermédiaire et de juriste confirmé prend alors tout son sens. La persuasion est notre métier. Nous menons une médiation entre les créanciers et leurs clients, les débiteurs et leurs fournisseurs...

Le BCR vous accompagne que vous soyez créancier ou tout simplement en délicatesse financière, par une parfaite connaissance du monde judiciaire confronté à celui de l’entreprise.